Мужчина в розыске предложил полиции заплатить ему за информацию о его местонахождении

Подозреваемый, объявленный в розыск английской полицией, попросил деньги за информацию о своем местонахождении. Об этом сообщает Daily Mail.
Люк Макинерни попал в поле зрения органов внутренних дел в связи с нападением, совершив которое, он подался в бега. Вскоре после инцидента местная полиция разместила на своей официальной странице в фейсбуке сообщение о его розыске.
Тогда предполагаемый преступник зашел в комментарии к публикации и оставил там свое предложение к стражам порядка. В нем он заявил, что расскажет, где находится, если ему предложат вознаграждение.
Чтобы подтвердить свою личность, Макинерни разместил видеозапись, на которой он появился в серой толстовке и черной бейсболке с надписью «Luke».
«Вот где я нахожусь. Смотрите, на кепке даже написано мое имя. Поймайте меня, если сможете», — обратился он к полицейским.
Розыск мужчины продолжается.
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