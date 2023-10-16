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Мужчина в розыске предложил полиции заплатить ему за информацию о его местонахождении

Находящийся в розыске преступник вышел на связь с полицией через соцсети

Подозреваемый, объявленный в розыск английской полицией, попросил деньги за информацию о своем местонахождении. Об этом сообщает Daily Mail.

Люк Макинерни попал в поле зрения органов внутренних дел в связи с нападением, совершив которое, он подался в бега. Вскоре после инцидента местная полиция разместила на своей официальной странице в фейсбуке сообщение о его розыске.

Тогда предполагаемый преступник зашел в комментарии к публикации и оставил там свое предложение к стражам порядка. В нем он заявил, что расскажет, где находится, если ему предложат вознаграждение.

Чтобы подтвердить свою личность, Макинерни разместил видеозапись, на которой он появился в серой толстовке и черной бейсболке с надписью «Luke».

«Вот где я нахожусь. Смотрите, на кепке даже написано мое имя. Поймайте меня, если сможете», — обратился он к полицейским.

Розыск мужчины продолжается.

Ранее судимый за тяжкие преступления рецидивист сбежал из карцера колонии в Хабаровском крае.

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