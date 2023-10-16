Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ВОЗ назвали сроки отправки гумпомощи в Газу

Глава ВОЗ допустил доставку гуманитарной помощи в Газу 16 октября

close
100%
Denis Balibouse/Reuters

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что у ВОЗ получится доставить гуманитарную помощь в Газу из Египта уже в понедельник, 16 октября. Об этом сообщается в профиле главы организации на странице в социальной сети X.

Доставка гумпомощи может быть осуществлена после появления информации о прекращении огня.

«Испытываю большое облегчение в связи с сообщениями о прекращении огня, позволяющем доставлять в Газу жизненно необходимые товары из Египта. Самолет ВОЗ с медикаментами прибыл в район Рафаха в субботу, 14 октября», — уточнил Гебреисус.

По его словам, сейчас ВОЗ делает все возможное, чтобы добиться отправки помощи в Газу в ближайшее время.

«Многие гражданские лица испытывают серьезную нужду», — подчеркивается в посте главы ВОЗ.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников.

До этого израильские СМИ подсчитали, что в плену у ХАМАС находятся около 200 человек.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий