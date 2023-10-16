Врач рассказала, через какие бытовые предметы можно заразиться сифилисом, гепатитом и ВИЧ

Заразиться инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), можно не только через половой контакт, но и бытовым путем. Об этом RuNews24 рассказала врач-акушер-гинеколог УЗД «ИНВИТРО-Воронеж» Юлия Францкевич.

«Например, есть вероятность передачи вируса простого герпеса при поцелуе с человеком с острой формой этой инфекции. ВИЧ, вирусы гепатитов В и С могут передаваться при использовании нестерильных медицинских инструментов, маникюрных принадлежностей, игл для татуировок, пирсинга», — отметила врач.

Кроме того, по ее словам, заразиться гепатитом В, сифилисом и трихомониазом можно через использованные предметы гигиены инфицированного человека, например, полотенце, зубную щетку, бритву, мочалку. Некоторые инфекции, в том числе, вирусы гепатитов B и C, ВИЧ, могут передаться ребенку от матери.

«Но самое важное, о чем нужно помнить, что наиболее эффективная профилактика заражения ИППП — это избегание беспорядочных половых связей, регулярное посещение врача-акушера-гинеколога или врача-уролога и лабораторное обследование», — заключила Францкевич.

Врач-дерматовенеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов до этого рассказал «Газете.Ru», что презерватив может не уберечь человека от генитального герпеса, вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), вируса папилломы человека (ВПЧ) или сифилиса.

Ранее были названы неочевидные симптомы сифилиса.