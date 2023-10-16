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Судимый за тяжкие преступления рецидивист сбежал из карцера колонии в Хабаровском крае

В Хабаровском крае отправленному в карцер рецидивисту удалось сбежать из колонии

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В Хабаровском крае мужчина, умышленно причинивший тяжкий вред здоровью потерпевшего, сбежал из колонии, будучи отправленным в карцер. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, в 2020 году 38-летний Михаил Мещеряков «по неосторожности» расправился с пострадавшим и получил в качестве наказания шесть лет строгого режима. Однако уже в мае этого года заключенного перевели на принудительные работы в поселок Лазо Хабаровского края.

Через некоторое время поведение мужчины вновь стало вызвать опасения, и его отправили в одиночную камеру. 16 октября сотрудники ФСИН обнаружили, что заключенный отогнул решетку на окне и сумел сбежать из колонии.

Рецидивист, как отмечается, уже был судим за грабежи, кражи и угоны автомобилей. Его разыскивают.

Ранее из колонии в Краснодарском крае сбежал гражданин Украины.

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