Юрист объяснил, что делать работнику, если его незаконно увольняют

Незаконное увольнение может произойти по разным основаниям. Недобросовестный работодатель может оформить фиктивные документы, подтверждающие совершение работником дисциплинарного проступка, принудить сотрудника к увольнению по собственному желанию или произвести необоснованное сокращение штатов. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Владимир Атапин.

«Первое, что должен сделать работник, подвергающийся увольнению, это собрать максимальное количество доказательств того, что увольнение является незаконным (сохранить рабочую переписку, сделать аудиозаписи разговоров с руководителем, договориться с коллегами о том, чтобы они выступили свидетелями в суде и др.). Если работодатель затребует письменные объяснения о совершении проступка, без эмоций изложить свою позицию, в которой обосновать свою позицию по заданным вопросам.

Второе — в приказе об увольнении поставьте отметку о несогласии с увольнением, достаточно будет написать «не согласен», — объяснил он.

Третье действие — по возможности быстро обратитесь в суд с заявлением о восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула. Срок на оспаривание увольнения составляет всего один месяц с даты получения трудовой книжки или ознакомления с приказом об увольнении (ст. 392 ТК РФ).

«При обращении в суд по трудовым спорам работник обладает некоторыми привилегиями, он освобождается от уплаты государственной пошлины, не обязан представлять доказательства незаконности увольнения, может подать иск по месту жительства, либо по месту нахождения организации или ее филиала. Последнее время трудовая инспекция и прокуратура внимательно относятся только к случаям производственного травматизма, а по всем остальным нарушениям трудовых прав обычно рекомендуют работникам обращаться в суд. Поэтому тратить время на обращения в инспекцию и прокуратуру лишено смысла, эффективнее сразу обращаться в суд», — посоветовал адвокат.

Поскольку работник является более слабой стороной, он не обязан доказывать законность увольнения. Бремя доказывания того, что увольнение являлось обоснованным, возлагается на работодателя.

«Если суд признает увольнение незаконным и восстановит сотрудника на работе, то работодатель будет обязан оплатить все время вынужденного прогула, а поскольку судебные процессы редко длятся менее шести месяцев, то при восстановлении на рабочем месте гражданин получает значительную сумму», — резюмировал юрист.



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