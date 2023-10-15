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Россиянка напала на продавщицу, которая отказалась обслужить ее после закрытия магазина

Посетительница избила продавщицу, отказавшую ей в обслуживании после закрытия

В Подмосковье агрессивная посетительница зоомагазина напала на продавца, отказавшую ей в обслуживании после закрытия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел 6 октября в Подольске. Уже после окончания смены сотрудница торговой точки занималась уборкой и приемкой нового товара. В это время в помещение зашла женщина с рюкзаком, пожелавшая купить поводок для своего питомца. Продавщица попыталась объяснить посетительнице, что уже не может ее обслужить из-за закрытой кассы.

Не сумев принять отказ, собачница вступила в словесный конфликт и не реагировала на просьбы покинуть магазин. Пострадавшая попыталась вывести женщину, но последняя набросилась на нее и стала бить по голове и рвать волосы.

Продавщица выслушала оскорбления незнакомки, и в итоге оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами.

Ранее россиянин набросился на девушку-кассира, которая предложила оплатить покупку через СБП.

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