В Тель-Авиве прозвучала сирена воздушной тревоги

В израильском Тель-Авиве зазвучала сирена воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о воздушной тревоге в центральной части Израиля.

Накануне боевое крыло палестинского движения ХАМАС — группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» выступило с утверждением об очередной осуществленной ракетной атаке по Тель-Авиву. До этого стало известно, что в центре Тель-Авива прозвучала воздушная тревога.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи».

Ранее Иран пригрозил Израилю вмешаться в войну на стороне Палестины.