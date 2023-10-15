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Под Волгоградом двухлетний мальчик отравился, выпив яд от насекомых

Двухлетний ребенок из Волгоградской области отравился ядом, глотнув репеллент

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Октябрьском районе Волгоградской области двухлетний мальчик выпил инсектицид, когда взрослые отвлеклись. Об этом пишет kp.ru, ссылаясь на региональный комитет здравоохранения.

Дошкольник случайно сделал глоток ядовитой жидкости из бутылки и был доставлен в районную больницу с тяжелым отравлением. Впоследствии его эвакуировали в Волгоград. Там лечение продолжилось в Центре острых отравлений. Юного пациента поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Проводилось введение антидотов и интенсивная терапия; с целью удаления яда из организма проведен сеанс ультрогемодиафильтрации», — уточнил руководитель центра Сергей Ларионов.

Вскоре мальчика перевели в обычную палату, там он провел две недели. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее врачи спасли младенца, проглотившего соску.

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