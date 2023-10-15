Семилетняя девочка заблудилась и провела ночь в приморской тайге

В Фокино семилетняя девочка ушла из дома, заблудилась в лесу и провела там ночь, ребенка нашли полицейские. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

С заявлением в полицию 13 октября обратилась мать первоклассницы. Женщина рассказала, что дочь ушла из дома и не вернулась. К поискам девочки были привлечены сотрудники полиции, ФСБ и МЧС, ребенка также искали 300 волонтеров «ПримПоиск».

Утром 14 октября вблизи поселка Волочанец сотрудники ГИБДД нашли девочку. Выяснилось, что она ушла искать убежавшую собаку и заблудилась, ребенку пришлось провести ночь в лесу.

Девочку доставили в отдел полиции и передали родителям. Их привлекли к административной ответственности.

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