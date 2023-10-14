В ХАМАС рассказали о действиях жителей Газы

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что жители сектора Газа не покинут анклав во время боевых действий и не станут укрываться в Египте. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, палестинский народ имеет право жить на своей земле, они не убегут из Газы или Западного берега реки Иордан.

По словам Хании, палестинцы приняли решение остаться на своей земле и «противостоять сионистскому плану, поддержанному американской администрацией».

До этого стало известно, что ни одному иностранному гражданину пока не разрешили покинуть Газу через КПП «Рафах» на границе с Египтом.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.