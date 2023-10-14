Омбудсмен Украины прибыл в Египет для эвакуации граждан из сектора Газа

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец прибыл в столицу Египта, чтобы принять участие в эвакуации граждан страны из сектора Газа. Об этом уполномоченный по правам человека написал в своем Telegram-канале.

По словам представителя Киева, в настоящее время в эвакуации нуждаются 243 украинских гражданина. В том числе речь идет о женщинах и детях, уточнил он.

«Прибыл в Каир, Египет, для того, чтобы помочь настроить механизм эвакуации наших граждан из сектора Газа. Ситуация там критическая. Люди без света, коммуникаций, в опасности», — отметил Лубинец.

Омбудсмен добавил, что отправился в заграничную поездку по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства и руководитель его офиса Андрей Ермак пристально следят за выводом людей из зоны боевых действий, подчеркнул уполномоченный по правам человека.

Также Лубинец сообщил, что уже приступил к выполнению своих обязанностей. В данный момент он взаимодействует с представителями Национальной комиссии по правам человека Египта.

14 октября палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что его страна готова оказать помощь при эвакуации российских граждан из сектора Газа. Предполагается, что сначала людей вывезут в Египет и оттуда они смогут вылететь на родину.

Ранее в Израиле сообщили, что перед началом наземной операции в секторе Газа оценят количество оставшихся на данной территории мирных жителей.