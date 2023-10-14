ХАМАС обвинил США в агрессии против палестинцев

Глава Национального бюро палестинского движения ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака заявил, что политика США на Ближнем Востоке служит интересам исключительно одного государства — Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, американская сторона, которая направила авианосную группу в Средиземное море и организовала поставки вооружений Израилю, является соучастником агрессии против палестинского народа в секторе Газа.

Барака добавил, что политика Вашингтона «позволяет Израилю продолжать варварские бомбардировки, что ведет к гибели мирных жителей в Газе».

До этого министр обороны США Ллойд Остин заявил, что нападение радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль хуже, чем атаки террористов «Исламского государства» (организация запрещена в России).

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.