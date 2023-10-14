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Альпинистка из России упала в 500-метровую расщелину в горах Непала

В Непале российская альпинистка упала в 500-метровую расщелину в горах

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Police cantonale valaisanne

Российская альпинистка упала в 500-метровую расщелину во время покорения вершины Дхаулагири в Непале. Об этом сообщает Himalayan Times.

По информации издания, инцидент произошел 14 октября. Группа альпинистов начала восхождение на вершину без помощи базового лагеря. На высоте примерно в 6680 метров россиянка упала в 500-метровую расщелину.

На текущий момент предпринимаются усилия для начала поисково-спасательной операции, сообщил директор компании Himalayan Guides Исвари Поудел. Прочие детали и обстоятельства инцидента пока не уточняются.

До этого туристическая группа альпинистов попала под камнепад в Северной Осетии. Они совершали подъем на потенциально активный стратовулкан Казбек.

Ранее в Бурятии пропали туристы, сплавлявшиеся по реке на катамаранах.

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