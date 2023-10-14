Под Курском нарушено электроснабжение из-за обстрела ВСУ

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Глушковского района Курской области оказались обесточены один поселок и три села. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Днем со стороны Украины обстрелян Глушковский район. Никто из жителей не пострадал», — сообщил он.

По его словам, из-за обстрела оказались обесточены поселок Теткино и села Коровяковка, Алексеевка и Попово-Лежачи. Также загорелась сухая трава, которую потушили пожарные.

5 октября глава администрации Рыльского района Курской области Андрей Белоусов сообщил, что в нескольких школах Рыльска в Курской области отменили занятия из-за того, что утром город подвергся обстрелу кассетными боеприпасами со стороны Украины. Он призвал родителей проконтролировать нахождение детей дома и сообщать о повреждениях своего имущества по телефону 112.

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