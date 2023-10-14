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На Украине рассказали о ситуации с газоснабжением в Харьковской области

Минэнерго заявило о частичном восстановлении газоснабжения в Харьковской области

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Unsplash

Украинским газовым службам удалось частично восстановить подачу газа в Харьковской области, перед этим свыше 12 тыс. домохозяйств оставались без газоснабжения в течение нескольких дней. Об этом заявили Министерстве энергетики страны.

Отключению подачи газа предшествовала серия взрывов.

«Ведутся работы по восстановлению газоснабжения потребителей, которые были отключены из-за обстрелов объектов газотранспортной системы в Харьковской области в ночь на 12 октября», — пояснили в украинском министерстве.

Подача газа восстановлена 6,8 тыс. домохозяйств, без газа еще 6,7 тыс. домохозяйств.

Известно, что в Киевской области по причине технологических нарушений без энергоснабжения остаются 350 потребителей. Примерные сроки завершения восстановительных работ сейчас не называются.

До этого в Брянской области восстановили электричество в поселке после атаки Украины. На месте работали оперативные и экстренные службы. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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