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Пьяного мужчину с полураздетой пятилетней девочкой задержали на улице в Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге пьяный мужчина прогуливался с полураздетым ребенком

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Shutterstock

В Приморском районе Петербурга задержали нетрезвого мужчину, который вел по улице полураздетую маленькую девочку. Об этом сообщает «Фонтанка».

Пьяного мужчину с ребенком заметили жители многоэтажек по улице Планерной, в полицию обратилась встревоженная горожанка, которая сообщила, что сильно нетрезвый мужчина стоит с ребенком лет пяти, у девочки голые ноги, одета она не по погоде.

На место прибыл участковый и доставил петербуржца с ребенком в отдел, выяснилось, что с девочкой прогуливался 45-летний ранее судимый знакомый матери. Он находился в гостях в квартире приятельницы и распивал спиртное, в какой-то момент девочка якобы попросила у гостя мороженое и он решил отвести ее в магазин.

Ребенка направили на машине «скорой» в детскую больницу имени Филатова. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянка отвела на помойку раздетого ребенка, который не хотел спать в детском саду.

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