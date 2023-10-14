В Нью-Йорке проходит пропалестинский митинг

В американском Нью-Йорке тысячи протестующих вышли на улицы города на акцию в поддержку Палестины. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

«Тысячи митингующих вышли на улицы, чтобы осудить израильские бомбардировки в секторе Газа», — указывается в статье.

Согласно данным издания, акция протеста проходит мирно, среди участников преимущественно фиксируется молодежь, размахивающая флагами Палестины и одетая в куфии.

В материале отмечается, что демонстранты призывают к прекращению «израильской оккупации» и «освобождению» территорий Палестины. Они обвиняют Израиль в «геноциде» палестинцев и призывают руководство Соединенных Штатов прекратить поддержку своего ближневосточного союзника.

Как пишет газета, акции в поддержку Палестины прошли и в других городах США. Например, в Майами на улицы вышли порядка 200 человек.

Накануне полиция Капитолия сообщила об усилении мер безопасности на фоне сообщений о готовящихся многочисленных антиизраильских протестах 13 октября.

Ранее в Австралии запретили пропалестинские митинги.