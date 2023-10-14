Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Нью-Йорке проходит пропалестинский митинг

В Нью-Йорке митинг сторонников Палестины собрал тысячи людей

В американском Нью-Йорке тысячи протестующих вышли на улицы города на акцию в поддержку Палестины. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

«Тысячи митингующих вышли на улицы, чтобы осудить израильские бомбардировки в секторе Газа», — указывается в статье.

Согласно данным издания, акция протеста проходит мирно, среди участников преимущественно фиксируется молодежь, размахивающая флагами Палестины и одетая в куфии.

В материале отмечается, что демонстранты призывают к прекращению «израильской оккупации» и «освобождению» территорий Палестины. Они обвиняют Израиль в «геноциде» палестинцев и призывают руководство Соединенных Штатов прекратить поддержку своего ближневосточного союзника.

Как пишет газета, акции в поддержку Палестины прошли и в других городах США. Например, в Майами на улицы вышли порядка 200 человек.

Накануне полиция Капитолия сообщила об усилении мер безопасности на фоне сообщений о готовящихся многочисленных антиизраильских протестах 13 октября.

Ранее в Австралии запретили пропалестинские митинги.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий