В России подорожали свадьбы

Основные категории, которые растут перед свадебным сезоном, — это ювелирные украшения, праздничная одежда и обувь. Это показало исследование ЮMoney и «Чек Индекс», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В мае-июне количество онлайн-покупок ювелирных изделий выросло на 83% по сравнению с теми же месяцами 2023 года. Оборот платежей в этой категории стал вдвое больше, а число покупателей увеличилось на 11%. Средний чек составил 6 382 рубля, что на 35% больше, чем год назад.

Количество онлайн-покупок одежды для мужчин и женщин на старте свадебного сезона выросло на 41% по сравнению с прошлым годом. Оборот платежей увеличился на 23%, а покупателей стало на 3% меньше. Средний чек снизился на 13%, до 10 111 рублей.

Выросло также число онлайн-покупок обуви — на 80% год к году. Оборот в этой категории стал вдвое больше, а число покупателей увеличилось на 72%. Средний чек вырос на 18% и составил 7 198 рублей.

В начале этого свадебного сезона россияне стали чаще, чем год назад, бронировать рестораны и гостиницы. Так, с 1 мая по 1 июня количество бронирований ресторанов в онлайне выросло в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Оборот в этой категории также увеличился втрое, а посетителей стало в 2,5 раза больше. Средний чек снизился на 5%, до 2 448 рублей. Это может означать, что россияне чаще бронируют места в ресторанах с невысоким средним чеком.

«В последние годы в России все популярнее свадьбы на двоих, без гостей, поэтому в ресторанах выросло количество оплат, но средний чек стал ниже. В то же время многие молодожены активнее, чем годом ранее, планируют свадебные путешествия. С 1 мая по 1 июня оборот платежей за пакетные туры вырос на 30%, оплаченных путевок стало на 6% больше. Средний чек тоже вырос — на 23%, до 48 241 рублей», — прокомментировала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Число интернет-бронирований в гостиницах за тот же период выросло на 97%. Оборот платежей увеличился в 2,5 раза, а плательщиков стало на 92% больше. Средний чек составил 13 823 рубля, что на 43% больше, чем год назад.

С 1 апреля по 31 мая количество покупок свадебных платьев выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек составил 26 710 рублей — это на 5% больше, чем год назад. Число покупок мужских костюмов для свадьбы за тот же период выросло на 8%, а средний чек увеличился на 5%, до 7 510 рублей.

Покупок букетов невесты в этом году стало на 1% меньше. Средний чек при этом вырос на 8%, до 2 910 рублей. Самый популярный свадебный напиток, шампанское, в апреле и мае покупали на 6% меньше, чем год назад. Средний чек увеличился на 13% и составил 459 рублей. Обручальные кольца в апреле-мае 2024 года покупали, по данным аналитиков «Чек Индекса», на 10% чаще, чем в апреле-мае 2023 года. Средний чек такой покупки вырос на 5% и составил 8 740 рублей.

Таким образом, средний чек на минимальный свадебный набор для двоих, куда входят свадебные наряды, два обручальных кольца, букет невесты и бутылка шампанского, составляет 55 069 рублей. Это на 5% больше, чем в прошлом году.

«Получается, что расходы на минимальный свадебный набор растут медленнее годовой инфляции, которая, по данным Минэкономики РФ, составила 8,17%», — отметила Полякова.

Несмотря на то, что многие пары стараются экономить и не устраивают пышных торжеств, в предсвадебный сезон увеличивается спрос на дополнительные услуги — аренду авто, салюты, изготовление тортов, фото- и видеосъемку.

В мае-июне число покупок пиротехники увеличилось на 68% к 2023 году. Оборот платежей вырос в два раза, а плательщиков стало на 39% больше. Средний чек увеличился на четверть и составил 13 241 рубль. За тот же период количество бронирований автомобилей выросло на 21%, оборот платежей увеличился в 2,5 раза, а количество плательщиков не изменилось. Средний чек вырос вдвое и составил 2 176 рублей.

Аналитики «Чек Индекса» подсчитали также, что количество заказов тортов в апреле-мае этого года оказалось на 9% выше, чем в те же месяцы год назад. Средний чек увеличился на 10% и составил 4 040 рублей. Число покупок услуг фотографов и видеографов выросло на 13%, а средний чек одного платежа увеличился на 15%, до 9 490 рублей.

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