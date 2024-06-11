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Макрон поддержит переизбрание фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии

Politico: Макрон выступит за переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК

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Phil Noble/Pool/Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон намерен поддержать переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Европейской комиссии (ЕК). Об этом, ссылаясь на источники в правительстве Франции, сообщает издание Politico.

После того как в результате выборов в Европарламент правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) фон дер Ляйен может стать крупнейшей фракцией, шансы немецкого политика на переизбрание резко увеличились. Издание отмечает, что Макрон никогда публично не поддерживал выдвижение фон дер Ляйен на второй срок, однако сейчас позиция президента Франции может измениться. Макрон поддержит избрание фон дер Ляйен в обмен на политические уступки Франции.

До этого исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил, что результаты выборов в Европарламент показали рост протестных настроений в ЕС.

Ранее сообщалось, что депутатом Европарламента избрали 24-летнего блогера.

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