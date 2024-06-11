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Министр обороны США проведет встречу стран-доноров военной помощи Украине

Остин 13 июня проведет встречу стран-доноров военной помощи Украине

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Violeta Santos Moura/Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин 13 июня проведет ежемесячную встречу стран, которые оказывают военную помощь Украине. Об этом, ссылаясь на представителя министерства обороны США Патрика Райдера, сообщает РИА Новости.

По словам Райдера, Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарли Браун присоединятся в Брюсселе к министрам обороны и генералам из почти 50 стран для обсуждения продолжающегося кризиса на Украине и военной поддержки Киева.

Участники встречи обсудят поставки на Украину систем противовоздушной обороны. Также будет рассматриваться развитие военной промышленности Украине и стран поддерживающей ее коалиции.

До этого американский политик раскритиковал идею Киева разместить истребители F-16 в странах Европейского союза.

10 июня бывший сотрудник Госдепа Мэтью Хо заявил о бессмысленности помощи Украине.

Ранее американский сенатор призвал конфисковать активы России и передать их Украине.

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