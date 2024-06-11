В северо-восточной части Украины прозвучал взрыв

В городе Харьков, расположенном в северо-восточной части Украины, зафиксирован взрыв. Об этом сообщает местная газета «Общественное» в Telegram-канале.

«Взрыв был слышен в Харькове», — указывается в публикации.

Согласно информации издания, звуки взрыва были слышны в пригородной части населенного пункта. Уточняется, что в Харьковской области сейчас звучит воздушная тревога.

Накануне в городе Миргород Полтавской области Украины произошел взрыв. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что подпольщики сообщили о взрывах в Юнаковке в Сумской области Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в подконтрольном Украине городе Херсоне вновь прогремели взрывы.