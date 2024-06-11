Роспатент согласился аннулировать патент изобретателя, судившегося с Apple

Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) постановила удовлетворить требование компании «Эппл Рус» признать недействительным патент бизнесмена Арташеса Икономова на полезную модель (инновационное технологическое решение) — мобильный телефон с экстренной связью. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы судебного заседания.

В статье отмечается, что палата приняла такое решение «с учетом истечения срока действия патента [действовал с 2013 года до конца 2023-го] и аргументов сторон».

Согласно данным сервиса поиска патентов «Яндекса», Икономов зарегистрировал порядка 35 патентов. Среди них: устройства идентификации личности, поиска информации, просмотра контента с комментариями, коммутации водителей и заказчиков такси и прочие.

В ноябре Лондонский суд отклонил иск Apple о блокировке рассмотрения претензий представляющего права потребителей юриста Джастина Гуттманна относительно деградирующих аккумуляторов iPhone. Группа истцов утверждала, что Apple умышленно скрывала от пользователей наличие изъянов в некоторых моделях iPhone, а также выпускала ПО, замедляющее работу устройств.

Ранее иск против Apple на сумму около 1 трлн рублей направили на рассмотрение в Великобритании.