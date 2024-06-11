Ученые выяснили причину термоядерных взрывов «звезд-вампиров»

Международная группа ученых из Уорикского университета в Великобритании и Лейденской обсерватории в Нидерландах уточнила причину взрывов белых карликов — потухших звезд, израсходовавших все свое топливо. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Энергетические взрывы белых карликов, называемые сверхновыми типа Ia, производят тяжелые элементы и разбрасывают их по космосу. Эти вещества в будущем могут стать строительными блоками будущих звезд, планет и даже способствовать зарождению жизни.

Излучения, связанные со сверхновыми типа Ia, также настолько характерны, что астрономы называют эти события «стандартными свечами» и используют их для измерения огромных космических расстояний.

Несмотря на значение сверхновых типа Ia в космической эволюции и их полезность в качестве небесного измерительного инструмента, ученые до сих пор точно не знают, как и почему они происходят.

По словам команды, иногда белым карликам удается вернуться к жизни, если рядом с ними есть другая звезда. В двойных системах потухшее светило может начинать питаться веществом своего соседа, подобно мифическому чудовищу-вампиру.

Однако плазма звезды-донора не может достичь поверхности белого карлика из-за сохранения углового момента. Она образует диск между звездой-донором и белым карликом, состоящий из материала, постепенно поступающего в плотный звездный остаток.

Это вещество накапливается на поверхности остатков звезды, увеличивая массу белого карлика за пределы так называемого предела Чандрасекара, который равен 1,4 массы Солнца. Это представляет собой предел массы, которую должна преодолеть звезда, чтобы стать сверхновой.

Питание белого карлика звездой-донором в конечном итоге приводит к безудержному термоядерному взрыву: сверхновой типа Ia.

Астрономы детально изучили этот процесс с помощью инструментов машинного обучения. Используя искусственный интеллект, ученые провели компьютерное моделирование сверхновых типа Ia.

«Мы хотим сравнить сотни или тысячи моделей, чтобы полностью понять природу сверхновой. Во многих случаях это невозможно. Новое исследование позволит отойти от этого длительного процесса. Мы будем обучать алгоритмы машинного обучения тому, как выглядят различные типы взрывов, и использовать их для гораздо более быстрого создания моделей», — уточнили авторы исследования.

Ранее ученые выяснили, сколько звезд гаснет в Млечном Пути каждый год.