Дуров оценил возможную блокировку канала ХАМАС в Telegram

Российский предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка канала «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) вряд ли будет правильным решением. Об этом он написал в личном Telegram-канале.

Бизнесмен отметил, что одна из публикаций палестинского движения касалась готовящейся атаки на израильский город Ашкелон. При этом представители ХАМАС заранее призвали местных жителей покинуть населенный пункт.

«Поможет ли закрытие их канала спасти жизни или поставит под угрозу еще больше жизней?» — задался вопросом Дуров.

Он добавил, что принимать решения под действием «эмоциональных импульсов» всегда соблазнительно. Тем не менее в ситуациях, когда речь идет о вооруженном конфликте, необходимо соблюдать осторожность.

Кроме того, предприниматель обратил внимание на особенность формирования новостной ленты в мессенджере. По его словам, пользователи могут видеть только публикации из каналов, на которые подписались по собственной воле.

На этом фоне бизнесмен пришел к выводу, что Telegram практически невозможно использовать для распространения пропаганды. Более того, уничтожение канала ХАМАС может привести к дальнейшему усугублению ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, резюмировал Дуров.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ сообщили о продолжении контактов с представителями движения ХАМАС.