Учительница уволилась после скандала из-за ее аккаунта на OnlyFans и увеличила доход

Учительница из США стала выкладывать контент для взрослых из-за низкой зарплаты, а в итоге решила уволиться из школы. Об этом сообщает Dexerto.

На летних каникулах 28-летняя преподавательница английского языка завела аккаунт на OnlyFans для подработки. За год работы в средней школе ей, как уточняется, платили около $42 тыс.

Через некоторое время руководство учебного заведения узнало, что сотрудница публикует приватный контент, и отстранило ее от работы. При этом девушку никто не увольнял, однако спустя какое-то время она сама решила оставить должность.

«Я не жалею, что присоединилась к OnlyFans. Я знаю, что это может считаться табу, некоторые могут считать это постыдным, но я не думаю, что секс-работа должна быть постыдной...Я просто хотела бы, чтобы все происходило по-другому», — заявила в интервью девушка.

Она отметила, что когда новость о ее отстранении стала вирусной, ее заработок на платформе увеличился до $10 тыс. в месяц.

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