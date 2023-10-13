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Стоматолог рассказала, может ли ирригатор заменить зубную нить

Стоматолог Козубенко: ирригатор чаще всего не может заменить зубную нить

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Depositphotos

Ирригатор сможет заменить зубную нить только в случае, если у человека идеальный прикус и ровные зубы, что характерно только для 15% людей. Об этом Pravda.Ru рассказала стоматолог-ортодонт Александра Козубенко.

Эксперт отметила, что нити бывают двух видов: многонитевая из нейлона, которая состоит из множества волокон, и мононить — из тефлона. Второй вариант будет более эффективен, потому что эта нить скользит по зубам, легко проникая в труднодоступные места. По словам стоматолога, нить поможет вычистить все остатки пищи.

Однако отказываться от ирригатора специалист не советует. Козубенко отметила, что хороший процесс чистки зубов должен проходить в следующей последовательности: ирригатор, зубная щетка, монопучковая щетка, зубная нить и ополаскиватель.

Американский специалист по эстетической стоматологии Шахира Саад до этого назвала неочевидные причины повреждения зубной эмали. По ее словам, чистка агрессивными отбеливающими пастами, привычка грызть лед и открывать зубами различные упаковки могут привести к появлению трещин.

Ранее стоматолог рассказал, как сэкономить на лечении зубов.

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