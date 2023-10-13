Форму и обувь российских железнодорожников будут перерабатывать после использования

Российский экологический оператор (РЭО) и ОАО «РЖД» договорились о запуске нескольких совместных экопроектов. В их числе – возможность переработки формы железнодорожников. Реализация этой инициативы позволит уменьшить количество отправляемых на полигоны отходов. Такое решение было принято на полях Российского экологического форума (РЭФ), сообщает телеканал «360».

«РЭО совместно с РЖД рассмотрит вопрос переработки крупных партий текстильных отходов, в частности формы железнодорожников, спецодежды и спецобуви, – поделился планами гендиректор РЭО Денис Буцаев. – РЭО определит организации, которые заинтересованы принять на переработку и утилизацию крупные партии вторичного сырья».

РЖД благодаря этому сможет снизить количество отходов, передаваемых для захоронения, и внести большой вклад в создание экономики замкнутого цикла, подчеркнул Буцаев.

Другой совместный проект предусматривает хранение вторсырья на складах РЖД. В его реализации планируется задействовать 21 склад на полигонах Октябрьской, Северной и Свердловской железных дорог, рассказал директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов. По планам, за год на этих складах будут накапливаться порядка 800 тонн вторсырья – бумаги, пластика, текстиля и других.

За прошлый год, по данным РЖД, на полигоны отправилось 13,7% отходов компании. По консервативному сценарию экологической стратегии предприятия к 2030 году этот показатель должен снизиться до 12,3%, по инновационному – до 9%.

Напомним, в РЭО ранее назвали льготные займы наиболее действенным механизмом финансирования проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).