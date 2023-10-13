Москвичам рассказали о погоде в выходные и на предстоящей неделе

В ближайшие дни Московский регион попадет в теплый сектор циклона, благодаря чему выходные в столице ожидаются теплые, но дождливые, рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Однако на следующей неделе начнет постепенно холодать, отметил он в беседе с RT.

В субботу и воскресенье в Москве пройдет дождь, ветер ожидается юго-западный, порывистый, до 16 м/с. Сегодня ночью температура воздуха составит 4-6 градусов выше нуля, а уже завтра, в субботу, поднимется до 12-14 градусов тепла. В воскресенье, по прогнозу Цыганкова, будет еще теплее – 13-15 градусов выше нуля.

Однако с начала следующей недели снова станет холодать, отметил синоптик. Так, в понедельник температура воздуха будет колебаться от +5 до +7 градусов, временами пройдет небольшой дождь.

Во вторник к дождю прибавится мокрый снег, температура воздуха составит от 2до 7 градусов выше нуля, в среду днем – 4-9 градусов тепла, без осадков. В ночь на четверг температура воздуха опустится до 0…+5 градусов, днем будет варьироваться от +2 до +7 градусов. Снова прогнозируется небольшой дождь, ветер – северо-западный.

Напомним, автоэксперты рекомендуют москвичам поменять летнюю резину на зимнюю, если среднесуточная температура воздуха колеблется в районе пяти градусов выше нуля.