Обыски проходят у адвокатов Навального*

У адвокатов Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) проходят обыски в рамках дела об экстремистском сообществе. Об этом сообщает Reuters.

Бывший редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) в своем Telegram-канале пишет, что обыски проходят у Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера.

Иван Жданов (признан в РФ иностранным агентом) написал в Twitter, что Сергунина впоследствии задержали.

Самого Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) на год перевели в единое помещение камерного типа. Он отмечал, что его уже отправляли в СУОН (строгие условия отбывания наказания), ШИЗО (штрафной изолятор), ПКТ (помещение камерного типа).

26 сентября суд подтвердил законность приговора Алексея Навального по делу об экстремизме. Заседание прошло в закрытом режиме из-за опасений за безопасность прокурора. Осужденный останется в заключении до декабря 2038 года.

Ранее Росфинмониторинг добавил в список террористов и экстремистов двух студентов школы дизайна НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ), которых подозревают в работе на штаб Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов).