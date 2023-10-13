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Эксперты назвали полезные свойства тыквы для пожилых людей

ОСН: тыква останавливает старение кожи и помогает сохранить зрение

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Depositphotos

Тыква обладает массой полезных качеств, особенно – для пожилых людей. Так, содержащийся в ней витамин Е останавливает старение кожи, а также уменьшает вероятность появления тромбов и катаракты, выяснила Общественная Служба Новостей.

У пожилых людей в организме постепенно сокращается концентрация цинка, влияющего на работу мозга – включение тыквы в рацион помогает восполнить его нехватку. Для пожилых мужчин полезно употреблять в пищу тыквенные семечки, так как они сокращают риск развития простатита.

За счет высокого содержания витамина А тыква является хорошим способом предупредить ухудшение зрения, пишет издание. Также она оказывает хорошее действие на эндокринную систему и на организм пожилых людей, страдающих кишечной дисфункцией.

Однако не всем можно есть тыкву. Так, от нее стоит отказаться, если у человека есть тяжелая форма сахарного диабета, аллергия и индивидуальная непереносимость, камни в почках или желчном пузыре или язва. При этих заболеваниях употребление тыквы противопоказано.

Напомним, эксперты также подчеркивают, что тыква является низкокалорийным продуктом и подходит для тех, кто следит за фигурой, а также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом специалисты рекомендуют не сочетать тыкву с мясом и кисло-сладкими ягодами.

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