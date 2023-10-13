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В России привлекают больше трудовых мигрантов в сферу общепита

«Известия»: ресторанный бизнес в РФ активно привлекает мигрантов из стран СНГ

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Shutterstock

В российском ресторанном бизнесе зафиксировали рост притока мигрантов из стран СНГ. Об этом сообщили «Известия».

По данным сервиса вакансий HH.ru, число вакансий по популярным специализациям трудоустройства мигрантов выросло более чем на 70% с начала 2023 года. Спрос на поваров, официантов и другой основной персонал общепита вырос на 75%. Курьеров, водителей, сотрудников склада и другой персонал в логистике ищут на 70% активнее.

Особенно пытаются искать мигрантов на должности поваров, официантов, курьеров и сборщиков заказов. Предприниматели отметили, что таких специалистов за последний год стало сильно не хватать.

Главными причинами оттока персонала из стран ближнего зарубежья стали значительные изменения курса валют и подорожание билетов, считает директор по развитию компании «Якитория» Александр Муратов.

Издание пояснило, что ресторанные компании для привлечения иностранной рабочей силы делают рекламные объявления на телевидении в странах СНГ. Работодатели предлагают расширенный соцпакет и более высокую зарплату.

Ранее жительница Сургута согласилась заключить фиктивный брак с мигрантом за еду.

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