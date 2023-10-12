Губернатор Хабаровского края пригласил жителей страны на выставку «Россия» на ВДНХ

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о главных достижениях региона и пригласил жителей страны посетить краевой стенд на международной выставке-форуме «Россия».

«Хабаровская земля подарила стране и всему миру выдающихся писателей, ученых, спортсменов и покорителей космоса. Сейчас мы – аванпост разворота России на Восток», — приводятся его слова в Telegram-канале выставки.

Михаил Дегтярев напомнил, что его региону есть чем гордиться. Красивейшая природа, мощная промышленность, развитая экономика. Не просто так край называют родиной китов, самолетов и боевых кораблей.

Экспозиция Хабаровского края станет одним из 89 стендов, на которых все регионы России расскажут о своих достижениях и познакомят посетителей выставки «Россия» со своей культурой и историей.

Выставка начнет работу 4 ноября на ВДНХ.