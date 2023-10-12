Мэр Москвы рассказал о программах поддержки предпринимателей в столице

Важным приоритетом проекта бюджета Москвы на 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов является поддержка реального сектора экономики, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Сохраним все программы поддержки предпринимателей и производственных компаний», — написал Собянин.

По его словам, в 2024 году столица продолжит реализацию всех программ поддержки предпринимателей, включая льготное кредитование, развитие импортозамещающего и инновационного производства, туристической отрасли.

Он добавил, что промышленные предприятия Москвы смогут компенсировать до 50% затрат на присоединение к инженерным сетям, получить субсидию на приобретение оборудования или оформить льготный кредит.

На прямую финансовую поддержку экономики планируют направить 15,8 млрд рублей.