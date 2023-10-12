В РПЦ ответили на обвинения в попытке причислить патриарха Кирилла к лику святых

Лишь психически больные люди могут увидеть что-то неправильное в картине с изображением патриарха Московского и всея Руси Кирилла на фоне иконы «Троица» Андрея Рублева. Об этом заявил представитель Русской православной церкви (РПЦ) по связям с общественностью Вахтанг Кипшидзе, сообщает Daily Storm.

Таким образом он прокомментировал фотографию с заседания Священного синода РПЦ, которая 11 октября появилась на официальном сайте Московской патриархии. На снимке видно, что за спиной спикера висит картина с изображением главы Русской православной церкви. При этом священнослужитель стоит перед иконой Святой Троицы, что богослов Андрей Кураев принял за попытку причислить действующего патриарха к лику святых.

close 100% Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

В ответ Кипшидзе отметил, что бывшему протодиакону «больше нечем заняться, кроме как рассматривать фотографии на сайте Московской патриархии». Более того, по словам представителя РПЦ, подобная деятельность дает волю «больной фантазии» Кураева.

Как сказал Кипшидзе, в изображениях людей на фоне икон нет ничего предосудительного. То же касается и снимков, которые многие люди делают при посещении храмов и церквей.

«Вы эту фотографию обрамите и повесите на стену. Какой-то психопат, придя к вам домой, будет говорить, что вы сошли с ума и поставили себя в лик святых», — указал представитель РПЦ.

Он добавил, что Кураев и распространившие новость авторы Telegram-каналов подвержены «психическим поветриям». Кипшидзе сделал такой вывод, так как «ни одному человеку в здравом уме и доброй памяти не может прийти в голову увидеть на «Троице» что-то помимо святых».

Ранее стало известно о передаче иконы Андрея Рублева в «безвременное пользование» РПЦ.