Миколог назвал известные грибы, за сбор которых грозит уголовное наказание

Любителям собирать грибы следует изучить Красную книгу своего региона, чтобы не нарваться на уголовное наказание, предупредил миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский. Так, в Московской области следует отказаться от сбора сыроежек, подберезовиков, говорушек, отметил он в беседе с НСН.

В Красных книгах регионов перечислены в общей сложности порядка 200 видов грибов, во всероссийской – 30 видов, сообщил Вишневский. Лучше всего отказаться от сбора даже отдаленно похожих на них грибов, советует он.

«Поскольку нет ни экспертов, ни методов различия видов, то сотрудники полиции штрафовать будут за все похожее, – пояснил миколог. – Нужно учить и смотреть картинки».

При этом само включение грибов в Красную книгу и введение запрета на их сбор ученый назвал бессмысленным. Исследования подтверждают, что сбор плодов с грибницы помогает ее размножению, подчеркнул он.

«То есть, не разрешая собирать грибы, мы ухудшаем состояние грибницы. Но что ж делать… Это соответствует уровню образования министерства экологии и прочих, принимающих решения», – заключил миколог.

Напомним, сегодня вступила в силу новая статья УК РФ, которая вводит наказание за уничтожение или повреждение краснокнижных видов грибов и растений.

Эксперты при этом отмечают, что запомнить все виды грибов из Красной книги невозможно, и поэтому советуют не трогать неизвестные виды. По их мнению, это нововведение в большей степени направлено на браконьеров, которые охотятся за редкими грибами.