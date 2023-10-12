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Российские ученые разработали препарат для лечения поздних стадий рака

В Саратове разработали фитопрепарат для лечения поздних стадий рака

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Pexels

Ученые из Саратова разработали инновационный противоопухолевый препарат для лечения поздних стадий рака на основе аврана лекарственного. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению ученых из СГМУ, фундаментальные исследования, которые велись на протяжении 10 лет, показали убедительные результаты. Доклинические испытания на животных продемонстрировали, что фитопрепарат может снижать темпы роста опухоли на 70%.

«Траву смешивали со спиртом, растворяли в воде, в хлороформе и т. д. Сравнивая разные фракции экстрактов, мы подобрали самую активную», — рассказала профессор Наталья Полуконова.

По словам проректора по научной работе СГМУ Александра Федонникова, разработка претендует на первенство в списке противоопухолевых препаратов. Университет получил от российского Минздрава разрешение на проведение клинического исследования лекарства первой фазы — в нем примут участие пациенты на поздних стадиях рака.

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