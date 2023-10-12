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Медики Татарстана собрали по частям лицо беременной женщины, которую покусала собака

В Татарстане собака напала на беременную женщину и разорвала ей лицо

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В Татарстане врачи прооперировали беременную 36-летнюю женщину, лицо которой искусала собака. Об этом сообщает Telegram-канал «Наша РКБ».

Инцидент произошел в субботу. По словам местной жительницы, она решила погладить собаку из питомника. Агрессивное животное искусало женщину.

Пострадавшую оперативно госпитализировали с рваными ранами лица, которое пришлось восстанавливать по частям.

«Сделали первичную хирургическую обработку ран, укол от столбняка и пластику местными тканями. Восстановили и щеки, и нижнюю губу, и подбородок», – сообщается в публикации.

Информация о состоянии пациентки после операции и реабилитации не уточняется.

Ранее женщину парализовало после укуса комара.

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