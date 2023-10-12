Стало известно, о выборе каких профессий россияне жалеют чаще всего

Чаще других о смене профессии задумываются переводчики – об этом заявили 43% участников исследования, проведенного SuperJob. На втором месте по недовольству выбранной профессией – экологи (40%), передает RT со ссылкой на результаты опроса, участие в котором приняли 4,8 тыс. работников из 24 профессиональных групп по сей стране.

Также часто о выборе своей профессии жалеют экономисты – об этом сообщили 38% участников опроса.

При этом в числе самых преданных выбранному делу – архитекторы, 80% из которых заявили, что, если бы у них была возможность, они выбрали бы свою профессию снова. На втором месте по довольству своей профессией – программисты (79%), на третьем – психологи (75%).

О верности выбранному делу сообщили также системные администраторы (69%), врачи (68%), парикмахеры (67%) и маркетологи (67%).

Среди дизайнеров респонденты также заявляли, что вновь выбрали бы свою профессию (65%), солидарны с ними автомеханики (61%), юристы (60%).

Напомним, ранее специалисты назвали профессии с самой быстрорастущей зарплатой. Среди них, к примеру, педагоги – сообщалось, что их зарплата в этом году выросла в 1,9 раза и в сентябре в среднем по стране составила 68 545 рублей. В числе лидеров по этому показателю также оказались переводчики и рекрутеры.