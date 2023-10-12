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В Петербурге женщина спугнула вооруженного грабителя криком о помощи

Судимый россиянин попытался ограбить жительницу Ленобласти на юге Петербурга

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МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Житель Кубани напал на женщину с ножом и попытался ее ограбить на юге Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Все произошло 9 октября на бульваре Новаторов в Кировском районе города. 45-летняя жительница поселка Аннино столкнулась с агрессией незнакомца. Мужчина стал угрожать ей ножом и вырвал из рук сумку. Шокированная женщина начала звать на помощь, так ей удалось спугнуть грабителя. В результате злоумышленник бросил сумку на землю и скрылся.

11 октября он был задержан неподалеку от хостела в Двинском переулке. 36-летний житель Краснодарского края уже был судим за кражу и угон, а впервые в поле зрения правоохранителей он попал еще в середине 2000-х годов. Теперь задержанного подозревают в разбое. Его арестовали на двое суток.

Ранее в Мурино задержали грабителей, которые приглашали потерпевших на свидания от имени девушки.

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