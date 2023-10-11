Стая собак напала на ребенка в селе под Хабаровском

Стая бродячих собак напала на восьмилетнюю девочку в селе Галкино под Хабаровском, ребенок получил травмы. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел 11 октября в селе Галкино, бездомные собаки едва не растерзали школьницу. Девочка шла в магазин, когда возле лесопилки на нее набросились животные, ребенок получил травмы, собаки вырвали ей часть плоти на животе.

Сейчас пострадавшая проходит амбулаторное лечение в медицинском учреждении. По факту нападения собак региональный СК возбудил уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям должностных лиц по обеспечению безопасности жителей села.

Ранее в Омске ребенка госпитализировали после нападения агрессивной собаки.