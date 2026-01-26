Названо число россиян, признанных банкротами в 2025 году

Суды признали банкротами 568 тысяч россиян и ИП в 2025 году

Суды России в 2025 году признали банкротами 568 тысяч россиян и индивидуальных предпринимателей, еще 68,3 тыс. начали этот процесс через МФЦ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Федресурса».

В прошлом году число банкротств среди российских граждан выросло на 31,5% по сравнению с 2024 годом и составило 431,86 тысячи человек.

Отмечается, что многие из судебных дел о банкротстве инициируют непосредственно сами россияне: в 97,3% случаев (в 2024-м - 96,7%).

Согласно данным «Федресурса», кредиторы стали чаще одобрять рассрочки и отсрочки уплаты долга. Так, в 2025 году число зарегистрированных планов реструктуризации увеличилось в 2,3 раза, до 3129 случаев по сравнению с предыдущим годом.

Темпы роста количества банкротств, начатых через МФЦ, уменьшились. В прошлом году было возбуждено 68,3 тысячи таких дел, что на 22,9% больше по сравнению с 2024 годом.

До этого сообщалось, что в 2025 году в России количество процедур банкротства компаний упало до исторического минимума и составило 6 477. Это на 24,3% меньше, чем в 2024 году.

