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Назван лайфхак для легкого пробуждения осенью

Сомнолог Кудинов: обилие света поможет легко вставать с кровати осенью

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Freepik.com

Ввиду физиологических особенностей человека процесс утреннего пробуждения в осенний и зимний периоды занимает больше времени. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал член Российского общества сомнологов Павел Кудинов. При этом, по его словам, включив максимальное количество света в доме, встать с кровати будет легче.

«Если когда у нас белые ночи, то нам надо шторы затемнять, когда у нас становится темно, то нам надо зажигать свет. Желательно, чтобы в доме были лампы дневного света, а не просто лампы накаливания. Нам надо по максимуму включать свет, чтобы запустить процесс пробуждения, чтобы на сетчатку глаза попадало как можно больше света», — объяснил Кудинов.

Также, по его словам, утреннюю сонливость поможет снять душ.

До этого Кудинов отмечал, что для работающих граждан полезен дневной сон, поскольку он повышает продуктивность и снимает усталость. По его словам, спать днем лучше полусидя, чтобы не провалиться в глубокую стадию сна и точно проснуться через 20-40 минут.

Ранее сомнолог оценил пользу благовоний в борьбе с бессонницей.

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