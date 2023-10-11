Российские ученые разработали нейросеть для создания сердечных клапанов

Российские ученые создали нейросеть, которая помогает быстро подобрать лучшие параметры при изготовлении сердечного клапана. Такой ИИ поможет ускорить работу при создании импланта в сравнении с традиционной технологией, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда.

Методику разработали ученые Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний совместно с иностранными коллегами. Их исследование поддержано грантом РНФ.

Для обучения ИИ ученые сгенерировали 11 тыс. моделей различных клапанов. Причем сделано это таким образом, чтобы клапан мог прослужить пациенту как можно дольше.

Программа-оптимизатор генерирует параметры клапана, в числе которых – высота, толщина, диаметр и так далее. Затем она направляет данные ИИ, который определяет лучшие характеристики клапана. Процесс оптимизации параметров повторяется до 2 тыс. раз, это занимает несколько часов. Вручную создание клапана может занимать недели, отмечают ученые

Применение новых методов сокращает не только время изготовления, но и стоимость устройств, отметил руководитель проекта, кандидат технических наук, заведующий лабораторией новых биоматериалов НИИ КПССЗ Евгений Овчаренко.

«Такое нововведение может обеспечить больший доступ пациентов к качественной медицинской помощи и стимулировать инновации в других областях медицинской наук», – подчеркнул он в беседе с агентством.

Авторы планируют в ближайшее время изготовить на основе подобранных нейросетью параметров опытный прототип импланта.

Ранее сообщалось, что швейцарские ученые разработали новый метод стимуляции работы сердца с помощью звуковых сигналов – выяснилось, что так можно улучшить насосную функцию сердца.