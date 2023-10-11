В Минтруде назвали общую сумму расходов на маткапитал в 2024 году

Глава Министерства труда и соцразвития РФ Антон Котяков заявил, что общая сумма расходов на материнский капитал в 2024 году составит 495 млрд. рублей. Его слова на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов передает ТАСС.

«На следующий год общие объемы составят более 495 млрд рублей, а сертификаты на материнский капитал будут предоставлены более 1 млн наших граждан», — сказал Котяков.

В конце августа депутаты Госдумы от ЛДПР предложили увеличить размер маткапитала на первого ребенка до 756,7 тыс. рублей, а на второго — до 1 млн рублей.

До этого зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявлял, что маткапитал в России необходимо повышать ежегодно, но он не увеличится до 1 млн рублей в 2024 году из-за сложившихся в стране экономических условий.

Экономист Александр Сафонов заявлял, что увеличение маткапитала до 1 млн рублей никак не повлияет на демографическую ситуацию в стране.

Ранее стало известно, что маткапитал на первого ребенка в 2024 году составит 631 тыс. рублей.