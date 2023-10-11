Учеников школы на Сахалине эвакуировали из-за возгорания

На юге Сахалина эвакуировали школу №3 из-за технических проблем в заведении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя учреждения.

Инцидент произошел в школе №3 города Невельска. По предварительной информации, причиной стало возгорание в электрощитовой учреждения из-за короткого замыкания.

Во время инцидента никто не пострадал. Всех учеников быстро направили в безопасное место. После происшествия занятия прекратили. Школьники отправились по домам.

В беседе с astv.ru одна из очевидиц сообщила, что во время эвакуации на первом этаже был отчетливый запах пластика, был заметен дым. Спустя десять минут после эвакуации ученикам сказали одеваться и идти домой.

Ранее в Кузбассе шахтеров эвакуировали из шахты из-за пожара.