В России стартовал четвертый сезон акции по сбору макулатуры «БумБатл»

Четвертый сезон акции «БумБатл» стартовал в России 10 октября.

В этом году масштабный экологический проект проходит в партнерстве со Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» и ППК РЭО. Ключевая цель проекта – сокращение излишнего потребления бумаги и выстраивание системы ее переработки, формирование экологической культуры.

Первый символичный пуд макулатуры – 16 кг бумажного сырья – сдали участники Российского экологического форума.

Теперь наряду со школами, вузами, ссузами и компаниями, к акции как самостоятельно, так и в составе команды, может присоединиться каждый житель страны, и даже побороться за звание самого результативного участника четвертого сезона. Кроме того, согласно механике акции «БумБатл» в 2023 году, участники, сдавшие более 16 кг макулатуры, получают возможность обменять ее на билет в театр, музей, спортивное или иное культурно-массовое мероприятие в своем регионе.

Чтобы принять участие в акции «БумБатл» необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф. При регистрации указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, затем выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема и отнести бумагу туда.

Акция «БумБатл» проходит в поддержку национального проекта «Экология» при участии Минприроды России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минкультуры России и Минспорта России.