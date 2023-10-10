Глава Нацбанка Украины опроверг слухи о своем увольнении

Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный опроверг слухи о своей отставке, которые появились в СМИ. Об этом он заявил у себя в соцсетях.

«В перерыве между встречами с удивлением узнал, что я якобы написал заявление об увольнении с должности Главы НБУ и избрал для этого именно Марракеш. Эта информация не соответствует действительности. Не более чем очередной вброс», — заявил Пышный

Немного до этого ряд СМИ утверждали, что Пышный написал заявление об увольнении с должности. При этом находится он в Марокко. Журналисты заявил, что Пышный якобы собирался увольняться «по состоянию здоровья».

До этого главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный уволил с должности начальника Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковника Дениса Чаюка. Истинные причины увольнения не называются.

А в сентябре 2023 года правительство Украины уволило шестерых заместителей министра обороны. Сохранил свой пост только первый заместитель министра Александр Павлюк.

Также в начале осени Рада Украины проголосовала за нового министра обороны — экс-председателя Фонда госимущества Рустема Умерова.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.