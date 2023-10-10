Россиянам объяснили, для чего нужна двухфакторная аутентификация на «Госуслугах»

Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах», которая подразумевает, что пользователям нужно не только ввести логин и пароль, но и код из SMS, играет важную роль в защите данных граждан от мошенников. Об этом «Парламентской газете» рассказал член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По его словам, такую систему почти невозможно обойти, поэтому она важна для государственных сервисов, где хранятся важные данные о россиянах.

«Более того, через «Госуслуги» можно проводить и такие операции, которые в руках мошенников могут стать очень серьезным инструментом, поэтому такой функционал должен находиться под надежной защитой. Уверен, большинство граждан это четко понимают, что как раз и демонстрируют те темпы, с которыми дополнительный уровень защиты люди самостоятельно устанавливают в своих аккаунтах», — отметил депутат.

Однако, по словам Немкина, даже такая система не гарантирует полной гарантии защищенности аккаунта, поэтому пользователям не стоит забывать о правилах безопасности в интернете. В частности, он посоветовал не переходить по сомнительным ссылкам, не дублировать пароли на разных площадках и проверять VPN-приложения программами-антивирусами перед установкой.

Напомним, что на портале «Госуслуги» с 1 октября стала обязательной для всех пользователей двухфакторная аутентификация. Для того чтобы подключить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах» необходимо зайти в свой профиль, там перейти в раздел «Безопасность». Далее нужно подключить функцию «Вход с подтверждением».

Ранее эксперт назвал самый уязвимый способ входа на портал «Госуслуг».