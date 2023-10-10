Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, для чего нужна двухфакторная аутентификация на «Госуслугах»

Депутат Немкин: двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» защитит россиян

close
100%
Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах», которая подразумевает, что пользователям нужно не только ввести логин и пароль, но и код из SMS, играет важную роль в защите данных граждан от мошенников. Об этом «Парламентской газете» рассказал член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По его словам, такую систему почти невозможно обойти, поэтому она важна для государственных сервисов, где хранятся важные данные о россиянах.

«Более того, через «Госуслуги» можно проводить и такие операции, которые в руках мошенников могут стать очень серьезным инструментом, поэтому такой функционал должен находиться под надежной защитой. Уверен, большинство граждан это четко понимают, что как раз и демонстрируют те темпы, с которыми дополнительный уровень защиты люди самостоятельно устанавливают в своих аккаунтах», — отметил депутат.

Однако, по словам Немкина, даже такая система не гарантирует полной гарантии защищенности аккаунта, поэтому пользователям не стоит забывать о правилах безопасности в интернете. В частности, он посоветовал не переходить по сомнительным ссылкам, не дублировать пароли на разных площадках и проверять VPN-приложения программами-антивирусами перед установкой.

Напомним, что на портале «Госуслуги» с 1 октября стала обязательной для всех пользователей двухфакторная аутентификация. Для того чтобы подключить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах» необходимо зайти в свой профиль, там перейти в раздел «Безопасность». Далее нужно подключить функцию «Вход с подтверждением».

Ранее эксперт назвал самый уязвимый способ входа на портал «Госуслуг».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий