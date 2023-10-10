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«Депрессия, нарциссизм и РПП»: какие отклонения есть у героев советских мультфильмов

Врач Исаев: у Ослика Иа можно заподозрить клиническую депрессию

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Союзмультфильм

В героях известных советских мультфильмов можно найти примеры психических отклонений. Об этом kp.ru во Всемирный День психического здоровья рассказал врач-психиатр, к.м.н., руководитель Клиники доктора Исаева Руслан Исаев.

Так, по словам врача, у Ослика Иа из мультфильма «Винни-Пух» можно заподозрить клиническую депрессию. Ее признаками являются постоянно угнетенное состояние, пониженная самооценка, апатия, уныние, черная тоска. У главного героя этой же картины Винни-Пуха прослеживаются симптомы расстройства пищевого поведения (РПП) и синдрома дефицита внимания (СДВ). На это указывают особенная страсть к еде, импульсивность и рассеянность, указал психиатр.

Карлсону из мультфильма «Малыш и Карлсон» можно поставить диагноз нарциссизм, продолжил Исаев, поскольку он «переполнен искренней любовью к себе и ничуть не сомневается в своих достоинствах». Признаками диагноза являются завышенный уровень самооценки и самовлюбленность. У Кота Леопольда из одноименной картины можно заподозрить пограничное расстройство личности, потому что добрый и интеллигентный кот превращается в зверя, желая отомстить мышам. На диагноз могут указывать: импульсивность, потеря самоконтроля, социально опасное поведение.

Доктор медицинских наук, психиатр Андрей Шмилович до этого говорил, что у главного героя сериала «Теория Большого взрыва» Шелдона Ли Купера можно заподозрить обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), потому что он всегда старается соблюдать порядок в доме и сидит только на определенном месте.

Ранее психиатр рассказал, какие признаки могут указывать на развитие ментального расстройства.

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