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Медведь разгромил пасеку в селе под Новосибирском

В Новосибирской области медведь пришел в деревню и уничтожил пасеку

В Новосибирской области медведь пробрался в село Новокиреевка и разгромил ульи с пчелами, стоявшие на участке. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Министерства природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.

На жилой участок пробрался медведь, хищника привлек запах меда и он основательно похозяйничал на пасеке разгромив с десяток ульев, после чего сбежал обратно в лес. Последствия визита косолапого сняли на видео.

«Снова государственное движимое запахами имущество ломает и отбирает. На этот раз десерт, а не блюдо с кровью. Инспектор работает в районе», — прокомментировал ролик Евгений Шестернин.

Позже местные жители сообщали о том, что видели животное недалеко от населенного пункта, на место выехали специалисты минприроды, медведя ищут.

Ранее медведь вынырнул рядом с лодкой рыбаков на водохранилище в Башкирии.

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